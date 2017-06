Maloniai stovyklautojų rutinai svarbios ir smulkmenos

veidas.lt

Guoda Semaškaitė

Kai palapinė ir kilimėlis jau supakuoti, belieka į kuprinę sukrauti stovyklavimo reikmenis. Karinių ir turistinių prekių parduotuvės „Armijai ir civiliams“ Vilniuje vadovas Alius Baranauskas pabrėžia: kad ir trumpoje išvykoje į gamtą svarbiausia – ne daiktų gausa, o įgūdžiai ir žinios, kaip laukinėmis sąlygomis susikurti patogią rutiną. Esama tokių buitinių smulkmenų ir įrankių, kurių stovyklavietėje prireikia neišvengiamai.

A.Baranauskas sako pastebėjęs, kad kuo daugiau žmogus turi kelionių patirties, tuo ilgainiui jo pasiimamų daiktų kiekis mažėja ir galiausiai atsiranda būtiniausių reikmenų sąrašas: „Po kiekvienos išvykos siūlau atlikti sąmoningą daiktų inventorizaciją – tiesiog prisiminti, kurie jų pravertė stovyklavietės buityje, o kuriuos įsidėjote be reikalo.“

Patardamas, kaip tinkamai pasirengti stovyklauti, parduotuvės „Armijai ir civiliams“ vadovas pirmiausia išskiria lyg ir savaime suprantamą dalyką – vandenį. Per parą žmogus išgeria apie tris litrus skysčių. Bet gamtoje, kur tenka labiau paprakaituoti, organizmas reikalauja dar daugiau. Todėl ypač svarbu pasirūpinti gėlo vandens atsargomis. „Maistui galėsite naudoti ežero ar upės, šalia kurios įsikursite, virintą vandenį. O atsigaivinimui reikės vandens pasiimti iš namų arba jo nusipirkti“, – primena A.Baranauskas.

Prieš vykstant stovyklauti reikėtų apskaičiuoti, ir kiek įsidėti maisto, kad jo nepritrūktų, bet ir kad po to netektų produktų išmesti ar temptis atgal. „Jei šaldytuvo nebus, geriausia imti daugiau negendančių produktų, pavyzdžiui, kruopų, makaronų, sausų užkandžių. O mėsa turėtų būti vytinta, rūkyta arba konservuota. Vaisius, kitas gendančias gėrybes per išvyką reikės laikyti pavėsyje ar kuprinėje, kur vėsiau“, – pataria A.Baranauskas.

Taip pat jis primena, kad išvykoje prireiks kremo nuo saulės ir kraujasiurbius atbaidančių priemonių, tokių kaip purškalai nuo uodų.

Nuo dubenėlio iki specialaus prožektoriaus

Kaip būtiną į stovyklavietę pasiimti daiktą A.Baranauskas pamini puodą. Jis reikalingas vandeniui virinti ir šiltiems patiekalams gaminti. Svarbu nepamiršti ir valgymo įrankių, dubenėlių. „Kodėl būtent dubenėliai? Stovyklautojai, žygeiviai paprastai valgo skystą maistą – sriubą, košę. Bet į dubenėlį tinka susiversti ir šašlyką. Tad lėkščių imti net nebūtina“, – paaiškina pašnekovas.

Jis pabrėžia ir kelioninės viryklės, kuri veikia bet kokiomis oro sąlygomis, būtinybę. Dujinę viryklę turintys stovyklautojai gali pasikaitinti vandenį ar pasišildyti maistą net ir per lietų ar po lietaus, kai malkos, šakaliai šlapi ir įkurti laužą sunku. „Ypač patogu kelionine virykle naudotis per žygius baidarėmis, kai norite rytinės kavos, bet negalite sau leisti per ilgai užtrukti vienoje vietoje ir turite tikslą iki sutemų pasiekti kitą stovyklavietę“, – paaiškina A.Baranauskas.

Būtinas atributas stovyklaujant – ir prožektorius. Miško gūdumoje ar laukuose šviesos šaltinio prireikia prietemoje statant palapinę, tamsiuoju paros metu kuprinės gilumoje ieškant kokio nors daikto ar einant sausuolių laužui. Tačiau A.Baranauskas atkreipia dėmesį, kad žibintuvėlių esama skirtingų. Specialistas labiausiai rekomenduotų pasiimti dedamą ant galvos prožektorių. Pagrindinis jo privalumas tas, kad abi rankos lieka laisvos. Taip pat tinkamas laternos tipo žibintuvėlis – jį galima pastatyti arba pakabinti, taigi tinka stovyklavietės teritorijai ar vakarienės stalui apšviesti.

Taip pat stovyklaujant būtinas įrankis – peilis. Specialistas pataria gamtoje naudotis ne lenktiniu, bet fiksuotos geležtės peiliu. „Mažiau patyrę stovyklautojai, žygeiviai nepagalvoja, kad sulankstomo peiliuko nepavyks panaudoti sunkesniems darbams, pavyzdžiui, šakoms smulkinti, kuoliukams palapinei drožti ar maisto gaminimo inventoriui pasigaminti. Be to, jis reikalauja daugiau priežiūros. Sulankstomu peiliu naudojantis miške, į laisvas ertmes patenka žemės, maisto atliekų, kurias pašalinti sunkiau, o purviną fiksuotos geležies peilį užtenka tik nuvalyti ir įdėti į dėklą“, – palygina A.Baranauskas, pridurdamas, kad alternatyva peiliui – daugiafunkcis įrankis.

Kai kuriose išvykose ypač praverčia termosas. „Būna situacijų, ypač vandens žygiuose, kai turistas sužvarbsta taip, kad net jo rankos sustingsta. Tuomet labai gerai po ranka turėti, tarkim, karštos arbatos. Jos išgėręs žmogus iškart atgauna jėgas, sušyla ir gali pradėti įsikūrimo stovyklavietėje ar palapinės montavimo darbus“, – pavyzdį pateikia parduotuvės „Armijai ir civiliams“ vadovas.

Pasak jo, stovyklautojams reikėtų pasirūpinti ir gertuve, jei planuojamas ilgesnis pasivaikščiojimas. Taip pat tarp karinių ir turizmo prekių populiarūs išgyvenimo reikmenys: ugnies įžiebimo skeltuvas, vielinis pjūklas, pirmosios pagalbos vaistinėlė ir kt. Tačiau šie rinkiniai reikalingi ekstremalesnėse kelionėse užsienyje, kai stovyklavietė nuo artimiausio miestelio nutolusi bent 50 km. Žinoma, tik prieš skrydį lėktuvu reikėtų pasidomėti taisyklėmis ir apribojimais, ką galima laikyti bagaže.

