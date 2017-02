Prezidento savaitė, kuri sukrėtė pasaulį

"Scanpix" nuotr.

Sausio 20 d. inauguruoto JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmoji darbo savaitė pagal priskaldytų malkų kiekį galbūt pranoksta kelių vangesnių užsienio vyriausybių darbus kartu sudėjus. D.Trumpas išleido pluoštą įsakų, jo komanda konfrontavo su šalies žiniasklaida, buvo nulipdytas „alternatyvių faktų“ terminas.

Sausio 23 d. prasidėjo prezidento darbo savaitė. Jis išleido įsaką, kuriuo JAV pasitraukia iš Ramiojo vandenyno regiono laisvosios prekybos sutarties.

D.Trumpas uždraudė JAV mokesčių mokėtojų pinigais remti tarptautines organizacijas, platinančias informaciją apie abortus. Ta proga jo spaudos sekretorius pareiškė, kad JAV prezidentas atstovauja ir negimusiems amerikiečiams.

Per savaitę naujasis prezidentas pasirašė įsaką dėl dujotiekių tiesimo per indėnų žemes, jei tik bus naudojamas amerikietiškas plienas. Šį projektą anksčiau buvo sustabdęs B.Obama. D.Trumpas spėjo pareikšti, kad kankinimai gali duoti naudos, įsakyti Pentagonui per 30 dienų parengti „Islamo valstybės“ sutriuškinimo planą.

D.Trumpas pasirašė įsaką dėl sienos statybos Meksikos pasienyje, pareiškė, kad projektas bus finansuojamas nustačius importui iš Meksikos 20 proc. muitą. Nenuostabu, kad Meksikos prezidentas atidėjo vizitą į JAV.

Užtat Jungtinės Karalystės (JK) premjerė Theresa May tapo pirmąja vyriausybės vadove, susitikusia su D.Trumpu jam užėmus postą. Juodu pasišnekėjo apie ypatingų JAV ir JK ryšių stiprinimą.

Prezidento administracijai patvirtinus, kad rengiamas įsakas dėl sankcijų Rusijai atšaukimo, sausio 28 d. įvyko D.Trumpo ir Rusijos prezidento telefoninis pokalbis, trukęs 40 min. Detalės neatskleistos. Tą pačią dieną D.Trumpas telefonu kalbėjosi su dviem sąjungininkais iš Europos. Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir D.Trumpas sutarė, kad NATO organizacija yra ypač svarbi ir jos nariai turi deramai ją finansuoti. Prancūzijos prezidentas Francois Hollande‘as perspėjo JAV partnerį dėl protekcionizmo pavojų. Tą pačią dieną Vokietijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrų duetas pareiškė, kad dalies sankcijų Rusijai atšaukimo sąlyga – vadinamųjų Minsko susitarimų dėl Ukrainos įgyvendinimas. O Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad esminė prielaida atšauti Rusijai taikomoms sankcijoms – reikšmingas tos šalies dalyvavimas kovoje su terorizmu.

Tačiau visi pirmosios D.Trumpo savaitės darbai nublanko, palyginti su pasauliniu pasipiktinimu, kuris kilo dėl sausio 27 d. pasirašyto įsako, 90 dienų uždariusio JAV sienas Irako, Sirijos, Sudano, Libijos, Somalio ir Jemeno piliečiams. Greta to 120 dienų uždrausta įvažiuoti pabėgėliams iš Sirijos. Niujorko teismas kaipmat uždraudė deportuoti įsake nurodytus asmenis. Tačiau teismas neišaiškino, kur jiems dėtis, kai jie atsidurs JAV.

