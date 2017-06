Naujos tarptinklinio ryšio kainos

3 klausimai apie naujas tarptinklinio ryšio kainas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriui Feliksui Dobrovolskiui

– Nuo birželio 15 dienos įsigaliojo nauja atsiskaitymų už tarptinklinio ryšio paslaugas Europos Sąjungoje tvarka. Kas dėl to pasikeitė?

– Naujos ES taisyklės dėl duomenų siuntimo, skambučių ir SMS žinučių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų reiškia, kad būdami bet kurioje iš 28 ES valstybių narių žmonės galės skambinti, rašyti žinutes ir naudotis internetu išmaniuoju telefonu ar planšete savo šalies kainomis arba kainomis, artimomis šalies kainoms. Duomenų paslaugos Lietuvos vartotojams atpigs apie 90 proc. (nuo 60,5 iki 6,4 Eur/GB ir mažiau, kainos nurodytos su PVM), skambučių kainos atpigs apie 65 proc. (nuo 6,05 iki 2,11 ct/min. ir mažiau, kainos nurodytos su PVM), SMS žinutės kainuos tiek pat, kiek ir Lietuvoje. Be to, ES penkerius metus bus laipsniškai mažinamos tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo paslaugų didmeninės kainos: nuo 7,7 Eur/GB 2017 m. iki 2020 m. sausio 1 d. jos atpigs iki 2,5 Eur/GB (kainos nurodytos be PVM), todėl Lietuvos vartotojams duomenų naudojimas kitose ES šalyse ateityje toliau pigs.

– Nepaisant to, kad ryšio paslaugos užsienyje negalės kainuoti brangiau nei nustatytos „lubos“, yra ir išimčių. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais gali būti leidžiama taikyti priemoką. Ši išimtis pritaikyta ir Lietuvoje. Kodėl to reikėjo ir ar dėl to kainos nepadidės?

– Kadangi tarptinklinio ryšio paslaugų kainos Lietuvoje iki šiol buvo vienos mažiausių ES, mūsų šalies judriojo ryšio operatoriams metus laiko, iki 2018 m. birželio 14 d., leista taikyti griežtai riboto dydžio priemokas už tarptinklinio ryšio paslaugas. Siekiant, kad Lietuvoje nepadidėtų nacionaliniai ryšio paslaugų tarifai, o kainos išliktų stabilios, gavusi UAB „Bitė“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Tele2“ ir UAB „Teledema“ prašymus, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) suteikė paslaugų teikėjams teisę taikyti priemokas už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas (angl. „roaming“) keliaujant ES. Tačiau priemokos leistos tik tokio dydžio, kiek reikia operatorių patiriamiems nuostoliams kompensuoti. Jei operatorius nori vienašališkai keisti ir pabloginti klientui sutarties sąlygas, pavyzdžiui, padidinti kainas ar sumažinti teikiamų paslaugų apimtį, jis apie tai turi informuoti vartotoją prieš mėnesį iki naujų sąlygų įsigaliojimo. Tokiu atveju vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį netaikant netesybų. Taip pat paslaugų teikėjas privalo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti klientui, kad jis turi teisę nutraukti sutartį be netesybų. Tais atvejais, kai vartotojai apie pakeitimus informuojami netinkamai ir neaiškiai, jie turi teisę pasinaudoti galimybe nutraukti sutartį be netesybų ir praėjus įspėjimo terminui.

– Kainodarą kiekvienas mobiliojo ryšio operatorius nustato pats. Kas ir kaip užtikrins, kad būtų laikomasi visoje ES galiojančių reikalavimų?

– RRT pareiga – užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos ES teisės aktų nuostatos bei vartotojų interesai. Maksimalūs papildomų užmokesčių dydžiai operatoriams buvo patvirtinti atsižvelgiant į jų prašymuose nurodytas paslaugų teikimo sąlygas, kurios buvo naudojamos galimiems nuostoliams apskaičiuoti. Jei vartotojai mano, kad operatoriai nesilaiko taisyklių ir pažeidžia jų interesus, jie gali kreiptis į RRT. Šiuo metu RRT stebi ir vertina situaciją, o atitinkamus sprendimus priims atsižvelgdama į turimus faktinius duomenis.

