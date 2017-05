Kodėl skaitiklių keitimas suerzino gyventojus?

Birutė ŽEMAITYTĖ



Praėjusią savaitę kai kurių sostinės mikrorajonų gyventojus gerokai suglumino į jų pašto dėžutes įkritę rašteliai, kad bus keičiami šalto vandens skaitikliai. Kodėl suglumino, jei niekam ne naujiena, kad skaitikliai periodiškai turi būti tikrinami? Ir kodėl rašteliai? Ogi todėl, kad, pasak vilniečių, pranešimas apie planuojamus darbus jų pašto dėžutes pasiekė tą pačią dieną, kai meistrai ėmė belstis į butus. O tie, kurie ankstyvą rytą išskubėjo į darbą, vakare grįžę namo rado „dovanėlę“ – dar vieną raštelį, styrantį tiesiog tarpduryje.



Savaitraščiui „Veidas“ skambinę sostinės Žirmūnų mikrorajono gyventojai pastarosiomis dienomis pasakojo ne tik apie pašto dėžutėse ir tarpduryje rastus raštelius, kurių turinys jiems padarė ne itin malonų įspūdį, bet ir ne vieną tiesiog neįtikėtiną istoriją apie meistrus, kurie kone tarpduryje stabdė ryte į darbą skubančius gyventojus, norėdami tuoj pat pakeisti skaitiklius jų bute.

Patys nematėme ir negirdėjome, bet sakoma, kad dūmų be ugnies nebūna: gal įsiaudrinę gyventojai persūdė, gal vienas kitas meistras, neįsiprašęs į kažkelintą iš eilės butą, galėjo pasikarščiuoti, bet akivaizdu, jog kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų.

Informacija vėlavo

Skaitiklius iš tikrųjų reikia periodiškai tikrinti. Lietuvos teisės aktuose numatyta, kad siekiant įsitikinti, ar skaitikliai veikia tinkamai ir klientai už teikiamas paslaugas moka tiksliai pagal suvartoto vandens kiekį, butuose ir individualiuose namuose kas šešerius metus atliekama skaitiklių metrologinė patikra. Pasak UAB „Vilniaus vandenys“ komunikacijos skyriaus vadovo Antano Bubnelio, kad klientai tuo metu neliktų be skaitiklio ir geriamojo vandens, bend- rovė esamus skaitiklius išmontuoja ir tuo pačiu metu sumontuoja kitus su galiojančia metrologine patikra.

A.Bubnelis taip pat tikina, kad informacija apie planuojamus darbus gyventojams buvo pateikta iš anksto. „Likus maždaug penkioms dienoms iki planuojamų darbų gyvenamajame name pradžios įmonės atstovai skelbimus pakabina laiptinėse. Klientų prašome nurodytais kontaktais susisiekti per jiems tinkamą protingą terminą ir visuomet prisideriname prie klientų galimybių priimti įmonės atstovus. Su daugeliu klientų būtent tada pavyksta susitarti dėl jiems tinkamo vizito laiko“, – teigia A.Bubnelis, pridurdamas, kad vėliau meistrai patys apsilanko butuose, kurių gyventojai nesusisiekė su įmone.

Tačiau gyventojai tikina, kad buvo kitaip. Pasak jų, jokių skelbimų laiptinėse esančiose skelbimų lentose apskritai nebuvo (gal gyventojai jų nepastebėjo?), o lapelius apie nuo balandžio 20 dienos planuojamus atlikti darbus su ranka įrašyta ta pačia data savo pašto dėžutėse jie rado balandžio 24-ąją.

Pakilę iki savo buto durų dauguma buvo nemaloniai nustebinti: tarpduryje styrojo dar vienas raštelis. Pirmajame pranešama, kad bus keičiami skaitikliai, ir prašoma paskambinus nurodytu telefonu susitarti su meistrais dėl laiko, o antrajame rašoma: „Buvome atvykę pakeisti šalto vandens skaitiklio, bet jūsų nebuvo namuose arba durų niekas neatidarė.“ Toliau pakartojamas prašymas susisiekti su meistrais ir nurodoma, kad „darbų vykdymo laikas yra nuo 7.30 val. iki 16.30 val.“ Kad ir kaip skaičiuosi, net jei rašteliai į pašto dėžutes buvo įmesti balandžio 20 d., kaip ant jų nurodoma, kur tos penkios dienos iki planuojamų darbų pradžios? Iki balandžio 24 d. ryto tiek niekaip neišeina.

„Mūsų šeimoje visi dirba, tai kaip mums tuos meistrus įsileisti? Ar jums atrodo, kad tai rimta priežastis atsiprašyti iš darbo? Vienus darbdavys išleis, bet niurzgės, o darbą turėsi vakare namo parsinešęs padaryti, kiti turės prašyti laisvadienio ar imti vieną dieną atostogų, tretiems gal net liežuvis nesivers prašyti, nes darbe irgi būna įvairių situacijų. Jei pranešime būtų nurodyta, per kiek laiko reikia tuos meistrus įsileisti, kaip nors prisiderintume, nes vienas iš mūsų šeimos narių kartais turi laisvą dieną ir vidury savaitės, bet jos suteikiamos pagal grafiką ar iš anksto susitarus, o ne kada sugalvojame“, – mintimis dalijosi Vitalija T.

Priminti sankcijų nepamiršo

Suprantama, jog žmones papiktino tai, kad meistrai prie jų buto durų prisistatė be susitarimo ir praktiškai be įspėjimo, taip pat primygtinis reikalavimas susisiekti – suprask, kuo greičiau, nes per kiek dienų reikia rasti laiko darbo metu įsileisti meistrus, lapeliuose nenurodyta. Tik komentare, kurį redakcijai atsiuntė A.Bubnelis, paaiškinta, kad nepavykus susisiekti su klientu „siunčiami laiškai su prašymu sudaryti sąlygas pakeisti apskaitos prietaisą per 30 dienų nuo jo išsiuntimo“, o jei per šį laiką klientas su įmone taip ir nesusisiekė, jam gali būti taikoma prievolė už paslaugą mokėti kaip „už savivaldybės patvirtintą vidutinį dvigubą geriamojo vandens kiekį“. Tokių „papildomų priemonių“, kaip priduria A.Bubnelis, imamasi tik tada, „kai galima numatyti, kad klientas sąmoningai vengia įsileisti bendrovės atstovus“. Bet vilniečių gautuose ir redakcijai perduotuose pranešimuose apie jokius terminus nėra nė žodžio. Gal pamiršta įrašyti?

Tačiau paminėti sankcijų – kad remdamiesi aplinkos ministro pasirašytu įsakymu ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyk-lių (…) 57 punktu skaičiuos, jog gyventojai 

 suvartojo vidutiniškai du kartu daugiau geriamojo vandens negu vidutiniškai savivaldybėje, „jeigu nebus sudarytos sąlygos pakeisti geriamojo vandens skaitiklį jūsų bute, (…) suvartoto vandens kiekis jums bus skaičiuojamas pagal Vilniaus miesto savivaldybėje patvirtintus geriamojo vandens vidutinius sunaudojimo kiekius“ iki pat to laiko, kol skaitikliai bus pakeisti, pranešimo autoriai nepamiršo. Ir padarė tai iš karto, o ne po 30 dienų.

Mokėti nereikės – viskas įskaičiuota

Nerimo gyventojams sukėlė ir tai, kad didesniame raštelyje nurodyta, jog UAB „Vilniaus vandenys“ vandens apskaitos prietaisus įrengia savo lėšomis, bet „atsiskaitomųjų geriamojo vandens įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą“.

„Mes prieš kurį laiką patys pirkome skaitiklius, mokėjome už jų sumontavimą, nes norėjome mokėti už tokį vandens kiekį, kokį suvartojame. O dabar jie nori pakeisti skaitik-lius ir priversti mus dar kartą už juos mokėti? Vadinasi, padidins kainą už vandenį?“ – teiravosi Asta R.

Vis dėlto A.Bubnelis patikino, kad mokėti nereikės. Pasirodo, šias eilutes žmonės tiesiog ne taip suprato, nes visa tai jau seniai įskaičiuota į paslaugų, kurias mums teikia bendrovė, kainą. „Taip susiklostė, kad dalis gyventojų kažkada įsirengė vandens skaitiklius savo lėšomis, tačiau dabartiniai teisės aktai numato, kad šie prietaisai turi priklausyti vandens tiekėjui. Todėl tiems klientams, kurie iki šiol turi nuosavus skaitiklius, pagal sudarytą planą jie keičiami į „Vilniaus vandenų“ skaitiklius su galiojančia metrologine patikra. Klientui papildomai už skaitiklių keitimą ar įrengimą mokėti nereikia, nes tai įskaičiuota į mėnesinę pardavimo kainą, kuri nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir į kurią įtrauktos visos būtinos sąnaudos“, – paaiškino bendrovės atstovas.

