Jubiliejiniai bananai

„Veidas“ dvidešimtą kartą dalija bananus – balandžio 1-osios proga sveikina veikėjus, kurie nuo praėjusios balandžio 1-osios sugebėjo apstulbinti visko mačiusią lietuvių tautą itin keistomis teisybėmis. Geriau patyrinėjus aiškėjo, kad tai melagystės arba bandymai kurti utopijas. Tad imkite savo bananus, gerbiami veikėjai, ir sakykite vien tiesą, tiesą ir dar kartą tiesą – kaip ne kartą esate prisiekę, padėję rankas ant konstitucijų, šventų raštų ir kitų įpareigojančių relikvijų.

„Veido“ bananai puikiai dera prie balandžio 1-osios. Niekas niekada nėra jų tikrų matęs – vien gelsvų vaisių paveikslėlius.

Metų užuomarša: Ramūnas Karbauskis – už pamirštus deklaruoti milijonus eurų

Maža to, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis pernai gruodį nusipirko galingą visureigį „Cadillac Escalade“ už 73 tūkst. eurų, jis dar pamiršo tai deklaruoti. Visuomenei kažkiek parūpo, kad tokiu visureigiu važinėja mafiozas Tonis Sopranas iš amerikiečių serialo. Bet ir R.Karbauskio mašinos rajumas neliko nepastebėtas. Ne mažiau kaip 11 litrų degalų šimtui kilometrų suvartojanti mašina – gal ne pats tinkamiausias dalykas politikui, kurio partijos pavadinime įrašytas žodis „žalieji“.

Nerūpestingasis R.Karbauskis buvo pamiršęs deklaruoti ir daugiau dalykų. Ieškantieji klaidų namų darbuose ėmė žvalgytis R.Karbauskio turto užsienyje. Aptikti dveji prabangūs apartamentai Katalonijos sostinėje Barselonoje, du namai Ispanijos kurortuose ir netgi baldų parduotuvė. Be to, R.Karbauskis yra pasiskolinęs įspūdingas sumas iš Ispanijos bankų. Šie apie tai žino, o Lietuvos įstaigos ėmė gauti informaciją tik po to, kai žiniasklaida priminė „valstiečių“ lyderiui, kad reikia pildyti visas grafas.

Ko R.Karbauskis tikrai nepamiršo – savo sutuoktinės. Politikas neneigia, kad ją turi. Būtent Lina Karbauskienė vadovauja bendrovei „Corporation Mobiliaria del Baltico“, kuriai priklauso minėta parduotuvė Blaneso kurorte. Ką veikia L.Karbauskienės vadovaujama bendrovė? Ogi prekiauja baldais, tekstile, apmušalais, vynu ir stipriaisiais gėrimais. Ir ima įspūdingas paskolas – 691 tūkst. ir 770 tūkst. eurų. Už jas buvo įkeistas Karbauskių nekilnojamasis turtas Ispanijoje.

Taigi L.Karbauskienė egzistuoja, o jos turto deklaracija tuščia. Tai nereiškia, kad R.Karbauskis turi žmoną, kuri neturi turto. Veikiausiai ji moka mokesčius kitoje valstybėje. Užtat L.Karbauskienė „žalesnė“ už savos sutuoktinį – daug važinėja dviračiu.

Metų mažmožis: eksparlamentarė Greta Kildišienė – už brangias smulkmenas, dėl kurių teko atsisakyti Seimo nario mandato

Greta milijoninių sumų, šimtatūkstantinių kreditų, kuriuos pamiršo deklaruoti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, buvo ir toks mažmožis, kaip jo pavaduotoja partine linija Greta Kildišienė. Tiesą sakant, neturėjo ko deklaruoti, todėl ir nedeklaravo: žiniasklaidos įkyriai klausinėjamas apie ryšius su išvaizdžia G.Kildišiene, R.Karbauskis atrėžė, kad ryšiai tiktai tarnybiniai, ir nieko daugiau.

Pirmąkart į Seimą pernai išrinkta politikė niekam neužkliuvo, kol neišlindo mažmožis – ji važinėjosi R.Karbauskio įmonei „Agrokoncernas“ priklausančiu automobiliu „Range Rover“, kurį išperkamosios nuomos būdu buvo įsigijusi jos motina. G.Kildišienė tokio mažmožio nedeklaravo. Menkutis užmaršumas, jei lygintume su R.Karbauskiu, nepasirodė mažmožis kitiems politikams, kurie sušneko apie verslo grupių paramą Seimo nariams.

Iki šio skandalo G.Kildišienė jau buvo pasižymėjusi įvairiuose veiklos baruose: buvo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Panevėžio miesto skyriaus pirmininkė, labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“, Naisių vasaros projektų bei Naisių vasaros teatro ambasadorė, Europos Parlamento nario Bronio Ropės biuro Panevėžio regiono vadovė. Tiesa, karjeros pradžioje būta mažmožio – maždaug 1300 litų, kuriuos Greta, tuomet dar Mikalauskaitė, neva pasisavino iš įmonės, kurioje dirbo. Tačiau pinigus ji galiausiai grąžino ir su darbdaviais susitaikė.

Kitas politinis laiptelis – R.Karbauskio partijos vicepirmininko postas ir Seimo nario mandatas G.Kildišienei buvo paskutinė politinė aukštuma. Pakursčiusi publikos vaizduotę ruonių kailiniais ir neprastu Juozo Statkevičiaus kolekcijos paltu, trenkė ji tą mandatą ant stalo ir liko vien kūrybinga asmenybe. Besikabinėjantieji prie mažmožių nepastebi mažmožio jos biografijoje – ji yra teisės studijų ragavusi kanklininkė.

Ištvermingoji G.Kildišienė visų tų skandalų metu Vilniaus kolegijoje apsigynė aprangos technologijų ir verslo specialybių diplominį darbą. Beje, tai irgi paltas.

Metų išradėjai: Seimo nariai Dovilė Šakalienė, Robertas Šarknickas ir Zenonas Streikus – už svarstykles pozityvumui sverti

Trys Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai priklausantys Seimo nariai – Dovilė Šakalienė, Robertas Šark-nickas ir Zenonas Streikus kovo 16 dieną registravo Visuomenės informavimo įstatymo pataisas ir todėl dar iki balandžio 1-osios davė žiniasklaidai pagrindo tyčiotis visų pirma iš D.Šakalienės (nuotr.), su kuria tuos juokus sukeliančios pataisos buvo sutapatintos.

Seimo nariai siekė įtvirtinti nuostatą, kad visuomenės informavimo priemonių turinyje privalėtų būti mažiausiai 50 proc. pozityvios informacijos. Autorių įsitikinimu, tokiu atveju „bus pasiektas teigiamos (pozityvios) ir neigiamos informacijos skleidimo balansas, padidės pasitikėjimas valdžios institucijomis, žiniasklaida ir valstybe, augs piliečių sąmoningumas, aktyvumas bei pilietiškumas. Visuomenė aktyviau įsijungs į šalies politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo aktualijų sprendimą (…), įstatymas turės teigiamos įtakos korupcijai ir nusikalstamumui mažinti ir ženkliai sumažins visuomenės nusivylimą ir nepasitikėjimą valdžios institucijomis ir žiniasklaida“.

Kas yra socialistinis realizmas, visuomenė jau beveik pamiršo. O juk tai būta kūrybinio principo, pagal kurį rikiuoti ir cenzūruoti sovietiniai menininkai. Buvo reikalaujama, kad kūrinys vaizduotų tikrovę, kuri šiek tiek gražesnė, nei yra iš tiesų, – taip rodytas pavyzdys, kurio reikia siekti. Būtent tokiais principais remiantis leidžiamas žurnalas „Korėja“, kurį pavarčius kai kam gali kilti noras emigruoti į Šiaurės Korėją, tą grožio, gėrio, pažangos, gerovės karalystę – bent jau tokią žinią siunčia svaigūs ir blizgantys žurnalo puslapiai.

Kaip redaktoriui nuspręsti, kas pozityvu, kas negatyvu? Pvz., medžiotojas legaliai nušovė kiškį, tačiau grįždamas namo įvažiavo į griovį, nes nenorėjo sutraiškyti į kelią išbėgusio pudelio. Kiškį nušovė, bet ar gerai, kad žvėreliai medžiojami? Mašina griovy – labai negatyvu, bet vairuotojas, kuriam pagailo pudelio, lyg ir gyvūnų draugas pasirodė esąs.

Beje, įstatymo projekto estafetę D.Šakalienei ir jos draugams perdavė buvusios kadencijos Seimo narys socialdemokratas ukmergiškis Kazys Grybauskas, dirbęs Kaimo reikalų komitete. Pozityvu ar negatyvu, kad jis nespėjo patekti į skandalą dėl tokio projekto?

