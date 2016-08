Atminties maršas Molėtuose

Asmeninio archyvo nuotr.

Molėtuose organizuojama eisena pagrindine miestelio gatve. Į ją pakviesti Molėtų žydų palikuoniai iš viso pasaulio, eisenoje dalyvaus valstybės vadovai.

Rašytojas Marius Ivaškevičius straipsnyje „Žydai. Lietuvos prakeiksmas“ rašė: „Esu iš Molėtų. Nepaprasto grožio miestelio

su trimis vidiniais ežerais ir dar trim šimtais išorinių, ką čia daug kalbėti – visi žino Molėtus, Lietuvos vasarotojų rojų.

Per karą, tiksliau, per vieną 1941 metų vasaros dieną, čia buvo sušaudyti du tūkstančiai žydų. Kitaip tariant, aštuoniasdešimt procentų molėtiškių. Daugiau nei du trečdaliai miestelio gyventojų išnyko per kelias valandas ir buvo užkasti bendroje

duobėje. Žudynėms vadovavo naciai-vokiečiai. Šaudė vietiniai-lietuviai. Tokie yra sausi faktai ir skaičiai.“

Renginių programa

15 val. Paroda-informacinė konferencija „Mūsų Molėtų žydai“ (Molėtų dailės galerija).

16 val. Mitingas ir eisena į Molėtų žydų holokausto vietą.

17 val. Mitingas ir David Zundelovitch memorialo atidarymas; Šolomo Aleichemo

gimnazijos paroda apie Senųjų Molėtų žydų kapinių tvarkymą.

