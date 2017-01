JAV gynybos strategija – Pasiutusio Šuns rankose

"Scanpix" nuotr.

Išrinktasis prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo nuo Pentagono – pirmiausia pasirūpino būtent šios institucijos vadovo skyrimu. Bet dar iškalbingesnis faktas – gynybos sekretoriumi taps Pasiutusiu Šunimi vadinamas atsargos generolas Jamesas Mattisas (66 m.)

Rima JANUŽYTĖ

„Būk mandagus ir profesionalus, bet turėk planą nužudyti bet kurį sutiktąjį, – savo jūrų pėstininkus yra mokęs Jamesas Mattisas. – Yra žmonių, manančių, kad norėdamas kažką nušauti turi to žmogaus nekęsti. Nemanau. Tai tik biznis.“

Šios kelios J.Mattiso frazės tik iš dalies atskleidžia, koks žmogus vadovaus Pentagonui Donaldo Trumpo Amerikoje.

JAV kovos veiksmams Irake ir Afganistane vadovavęs atsargos generolas – išsilavinęs, malonus ir mandagus. J.Mattisas ne kartą yra sakęs, kad protą kovos lauke reikia panaudoti pirmiausia, ir tik jei tai nepadeda, reikia imtis artilerijos.

Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Center for a New American Security“ prezidentas Richardas Fontaine‘as J.Mattisą vadina tikru gynybos intelektualu, o buvęs kongresmenas Mike’as Rogersas tikina, kad J.Mattisas kasdien perskaito po knygą, jo asmeninėje bibliotekoje – per dešimt tūkstančių knygų. „Ir čia tik tos, kurias jis pasilieka“, – sako M.Rogersas.

J.Mattisas ne kartą pabrėžė ir garbingumą. „Nėra geresnio draugo ir blogesnio priešo nei JAV jūrų pėstininkai“ arba „Jeigu tam, kad nužudytum priešą, reikia nužudyti nekaltą žmogų, nešauk. Nesiimk nemoralaus veiksmo ir neprisikurk daugiau naujų priešų, nei jų pašalini“, – tai tik kelios iš garsiausių ir labiausiai cituojamų J.Mattiso frazių.

Beje, jo itin dažnai cituojami pasisakymai socialiniuose tinkluose žymimi vadinamuoju haštagu (raktažodžiu) #Mattisisms, o jų visuma padeda susikurti platesnį šio žmogaus paveikslą.

D.Trumpas sako, kad apsispręsti dėl J.Mattiso kandidatūros jam irgi padėjo būtent frazė. Pernai lapkričio viduryje susitikęs su J.Mattisu, išrinktasis prezidentas atsargos generolo pasiteiravo jo nuomonės apie kankinimus tardant. Šis atsakė: „Duokite man pakelį cigarečių bei porą bokalų alaus, ir su šiomis priemonėmis aš pasieksiu kur kas daugiau negu kankinimais.“ D.Trumpas po šio pokalbio buvo toks sužavėtas, kad apie J.Mattiso kandidatūrą visuomenei paskelbė anksčiau negu savo viešųjų ryšių komandai, paskui nežinojusiai, kaip komentuoti su niekuo nesuderintą D.Trumpo pareiškimą.

Patinka viršūnėms

Tam, kad J.Mattisas galėtų užimti Pentagono vadovo postą, respublikonų kontroliuojamas JAV Senatas patvirtino specialų teisės aktą, kuris numato išlygą, leisiančią J.Mattisui apeiti įstatymą, draudžiantį buvusiems kariškiams septynerius metus po jų aktyviosios tarnybos pabaigos užimti gynybos sekretoriaus postą (J.Mattisas į atsargą išėjo 2013 m.)

Diskusijų Senate šiuo klausimų nekilo: už šį teisės aktą balsavo 81 senatorius, prieš pasisakė 17. Keliomis valandomis anksčiau jį triuškinama balsų dauguma patvirtino Senato Ginkluotųjų pajėgų komitetas.

J.Mattisas – itin mėgstamas ir Kongreso rūmuose, ir tarp kariškių. Į jį su viltimi žvelgia respublikonai, kurie nepalaikė D.Trumpo kandidatūros, – jiems atrodo, kad J.Mattisas gynybos srityje suvaldytų situaciją, kurią D.Trumpas siekia paversti nevaldoma. Lygiai taip pat jį palaiko ir D.Trumpo rėmėjai.

„J.Mattisas jaučia didžiulę pagarbą vyrams ir moterims, rizikavusiems gyvybe dėl savo šalies ir mums talkinusių sąjungininkų. Jis bus nuostabus gynybos sekretorius“, – sako „Niekada už Trumpą“ šūkio autorė, buvusi Johno McCaino patarėja gynybos klausimais Kori Schake.

Be to, nors tai neįprasta praktika, už J.Mattisą atvirai agitavo ir pats J.McCainas – likus kelioms dienoms iki paskelbiant, kas gali tapti naujuoju Pentagono vadovu, jis išplatino pranešimą, kuriame J.Mattisas vadinamas įspūdingu ir išskirtiniu lyderiu.

Net demokratų stovykloje generolas J.Mattisas daugeliui yra autoritetas. „Gynybos sekretorius vadovauja didžiausiai korporacijai planetoje. Jis atstovauja trims milijonams uniformuotų karių ir vyriausybėje dirbančių gynybos specialistų. Taigi svarbiausia, kad vadovas gebėtų juos įkvėpti. Ir manau, kad visi sutinka, jog šiuo atžvilgiu generolas J.Mattisas yra nepakeičiamas“, – sako dabartinio gynybos sekretoriaus Ashtono Carterio pavaduotojas Robertas O.Workas.

Nors J.Mattisas buvo griežtas Baracko Obamos (ypač jo gynybos strategijos) oponentas, pats B.Obama anksčiau vis tiek skyrė šiam generolui pareigas JAV ginkluotųjų pajėgų vadovybėje. Tiesa, vėliau dėl to, matyt, pasigailėjo, nes J.Mattisas visiškai nepritarė B.Obamos strategijai nei Irano, nei Sirijos, nei Ukrainos klausimais.

Beje, J.Mattiso pažiūros – viena priežasčių, kodėl kai kuriems analitikams jo pasirinkimas vadovauti Pentagonui kelia abejonių. Visų pirma – dėl galimos didėjančios kariškių įtakos postui, skirtam civilinei ginkluotųjų pajėgų 

 kontrolei užtikrinti. Nerimaujama dėl to, kad neseniai į atsargą išėjęs kariškis spręsdamas tarptautines problemas galėtų labiau kliautis kariniais sprendimais, o ne diplomatinėmis priemonėmis, mat šioje srityje jis turi labai mažai patirties.

Kadangi J.Mattisas bus antras į atsargą išėjęs generolas, paskirtas gynybos sekretoriumi, jis lyginamas su George‘u C.Marshallu, atsargos generolu, Pentagone dirbusiu 1950–1951 m., Korėjos karo metu. Tačiau šis palyginimas – ne J.Mattiso naudai, mat G.C.Marshallas pasižymėjo kaip itin gabus diplomatas, anksčiau suvaidinęs svarbų vaidmenį kuriant glaudesnius ryšius su Vakarų Europa po Antrojo pasaulinio karo.

Tiesa, J.Mattiso kritikų yra mažiau nei rėmėjų, ir ne tik JAV, bet ir šalyse sąjungininkėse. Džiaugsmą dėl J.Mattiso kandidatūros jau išreiškė Jungtinės Karalystės, Norvegijos bei Singapūro gynybos ministrai. Visi trys pareiškė tikį, kad J.Mattisui pavyks rasti aukso vidurį tarp B.Obamos ir D.Trumpo Pentagono, kuriame be tokio „tvarkdario“, regis, tvyrotų tik chaosas.

Be to, šie ministrai kiekvienas pagyrė po vieną J.Mattiso savybę, kuri reikšminga jų šaliai. Norvegijos gynybos ministrė Ine Marie Eriksen S?reide džiaugiasi, kad J.Mattisas yra didelis NATO šalininkas – priešingai, nei apie save leidžia spręsti D.Trumpas.

Singapūro gynybos ministras Ngas Engas Henas patenkintas J.Mattiso pasiryžimu užtikrinti stabilumą Ramiojo vandenyno regione.

O štai britas Michaelas Fallonas pabrėžia J.Mattiso gebėjimą derinti patirtį kovos lauke su gebėjimu pamatyti „didelį paveikslą“, taip pat – ryžtą įveikti „Islamo valstybę“ bei supratimą, kad JAV ir jų sąjungininkių ateitis – vadinamoji trečiosios atsvaros strategija („Third offset strategy“).

