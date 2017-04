Socialdemokratams per pirmąjį turą nepavyko išsirinkti naujo partijos lyderio. į pirmą kartą vykstančių tiesioginių partijos lyderio rinkimų antrąjį turą pateko ir dėl didžiausios šalies partijos LSDP vadovo posto susirungs daugiausiai balsų gavę Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas (nuotr.) ir ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

Per tris tiesioginių rinkimų dienas už G.Palucką balsavo 4017 LSDP narių, už M.Sinkevičių – 3654. Antrasis rinkimų turas numatytas balandžio 28–29 d. Rezultatus planuojama paskelbti gegužės 2 dieną, o darbą naujasis pirmininkas pradės per LSDP suvažiavimą gegužės 6 dieną. Iki to laiko partijai toliau vadovaus ekspremjeras Algirdas Butkevičius, kuris trauktis nusprendė po partijos nesėkmės 2016 m. rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose.

Dėl LSDP pirmininko posto taip pat varžėsi Seimo nariai Andrius Palionis, Artūras Skardžius ir eksparlamentaras Mantas Varaška.

