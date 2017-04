Hara-kiri – savižudybės privilegija

Vytenis UTARAS

Seppuku arba hara-kiri – tai japonų ritualinė savižudybė, kurios metu žmogus pats sau persipjauna pilvą trumpu kardu, o jo sekundantas (kaishaku – dažniausiai geras draugas ar giminaitis) nukerta galvą užbaigdamas kančias. Kodėl japonai vieninteliai pasaulyje savižudybę pavertė institucionalizuota ir valstybės sankcionuota bausme? Kodėl galimybė persirėžti pilvą buvo laikoma viena didžiausių privilegijų?

Hara-kiri yra ypač skausmingas ir toli gražu ne greitas būdas mirti, jei neturite sekundanto: generolas Ōnishi Takijirō, laikomas savižudžių lakūnų (kamikadzių) idėjos sumanytoju, kankinosi net penkiolika valandų.

Savižudybė karo ar karo menų kontekste nėra vien tik japonams būdingas dalykas ar jų „išradimas“: savo noru mirdavo graikai, romėnai, Skandinavijos vikingai, persai, trakėnai, netgi mūsų kaimynai prūsai – visi esame girdėję apie Pilėnus ir jų likimą. Šiame kontekste ryškiau išsiskiria Indijoje gyvenantys radžputai: jų karių elito žmonos ir vaikai, pamatę, kad pralaimėjimas neišvengiamas, susidegindavo, o vyrai puldavo į beviltišką mūšį ir šlovingai pasitikdavo mirtį – tokia elgsena vadinama saka.

Japonijos istorija nuspalvinta krauju – sau gyvybę atima į kampą užspeisti išdidūs samurajai, nelaimingi įsimylėjėliai kartu palieka šį pasaulį, broliai perduria vienas kitą, didikai nužudo savo šeimą, o po to, padegę rūmus, šoka į liepsnas ir jose žūva. Būdų buvo įvairiausių, priežasčių taip pat. Tačiau Japonijoje, kaip niekur kitur pasaulyje, savižudybė tapo socialiai priimtinu dalyku ir buvo institucionalizuota kaip privilegija, kartu ir bausmė valdančiajai klasei – samurajams. Šios tradicijos šaknys slypi žiloje senovėje.

Ivanas Morrisas savo knygoje „The Nobility of Failure: Tragic Heroes in the History of Japan“, rašydamas apie savižudžius lėktuvų pilotus, atakavusius JAV karinį laivyną, rašė: „Sprendimas naudoti savižudišką taktiką buvo priimtas per kelias minutes, tačiau psichologinės prielaidos buvo kuriamos amžius.“ Seppuku idealai išliko japonų tautos atmintyje ir buvo gyvi net ir XX amžiuje.

Kardo vaidmuo

Kardai, rasti archeologinių kasinėjimų metu, byloja, kad iš pradžių jie buvo reikalingi įvairiose ceremonijose ir Japoniją pasiekė maždaug penktame mūsų eros amžiuje. Ant ašmenų išlikę užrašai skelbia, kad jų savininkai buvo žemės bei dangaus valdovai, o kardas ligi šių dienų yra viena iš trijų šventųjų Japonijos imperatoriaus šeimos relikvijų.

Šalį valdant samurajams kardas įgavo ypač didelę svarbą, jis tapo kario sielos dalimi, jo egzistencijos palydovu ir tam tikra prasme netgi priežastimi. Šis įrankis įprasmino kario būtį, nes pagrindinė užduotis buvo paprasta – atimti gyvybę, ir kardas šią užduotį gerokai palengvindavo. 1582 m. Sakamoto pilies valdovas Akechi Hidemitsu (1536–1582) netgi sudarė paliaubas su priešininkų pajėgomis, kad galėtų perduoti savo branginamą kardų kolekciją. Tai atlikęs Akechi daugiau nesismulkino – nužudė savo šeimą, persipjovė pilvą ir šoko į liepsnas.

Nitobe Inazō savo veikale „Bushido: the Soul of Japan“ tam netgi skiria visą skyrių ir kalba apie kardo svarbą samurajaus gyvenime. Žinoma, nieko naujo ten nerasite – kardas yra lyg samurajaus sielos dalis, jam suteikiama kone dieviška reikšmė. Ir iš tikrųjų, kai kurie kardai (bent jau senesniais laikais) buvo laikomi kami – dievybėmis. Kai 1876 m. buvo uždrausta nešiotis kardus, šalyje kilo neramumai ir pati didžiausia seppuku banga. Buvę samurajai (kadangi anksčiau gyvavusi klasių sistema panaikinta 1868 m.) nematė gyvenimo prasmės be kardo – iš jų atėmė patį brangiausią jiems dalyką. Dalyką, kurio vertė buvo neišmatuojama: tai buvo jų asmeninės garbės, karo filosofijos ir garbės kodekso simbolis.

Hara-kiri ar seppuku?

Hara-kiri verčiant tiesiogiai iš japonų kalbos reiškia „pilvą pjauti“(腹切). Kai kur galima rasti nuomonę, kad šis pavadinimas nevartotinas kaip vulgarybė ir buvo sukurtas vakariečių, kurie neteisingai perskaitė žodžio seppuku hieroglifus (切腹) – tiesiog juos apkeitė vietomis, kuo tiki ir daugelis japonų. Tiesa ta, kad hara-kiri terminas buvo pradėtas vartoti istoriniuose tekstuose jau XIII–XIV amžiuje, taigi yra daug senesnis ir archajiškesnis, nors laikomas kone naujadaru ar japonų kalbos neišmanymo rezultatu. Seppuku pasirodė tik XV amžiuje, o įsitvirtino Edo periode (1600–1868 m.). Spėjama, kad priežastis, kodėl buvo sukurtas seppuku terminas, yra estetinė: šiuo pavadinimu apibūdinamas pilvo pjovimo veiksmas, nepavartojant nė vieno iš šių žodžių. 

 Skirtumą tarp šių dviejų terminų galima įžvelgti tik jų vartojimo kontekste. Hara-kiri dažniausiai vartojamas literatūroje (Yamaokos Shunmei knyga „Hara-kiri ko“ – „Mintys apie pilvo persipjovimą“) ar teatre („Nagamachi onna no hara kiri“ – „Moters iš Nagamačio pilvo persipjovimas“), o seppuku – oficialiuose dokumentuose, įsakymuose ar įstatymuose. Pavyzdžiui, Tokugavų režimo įrašuose žmogus, pasmerktas ritualinei savižudybei persipjaunant pilvą, vadinamas seppuku-jin (tiesiogiai verčiant – „žmogus, pjaunantis (sau) pilvą“).

Kodėl japonai persipjaudavo pilvą?

Pirmą kartą susidūrus su šiuo ritualinės savižudybės fenomenu kyla klausimas: kodėl būtinai reikia pjauti pilvą, o ne išgerti nuodų, pasikarti, nusiskandinti ar kaip kitaip paprasčiau ir greičiau gauti galą? Kad suprastume šio elgesio priežastis, visų pirma turime žinoti, ką japonams reiškia hara (tiesiogiai verčiant – „pilvo“) sąvoka.

Pagal Vakaruose nusistovėjusį požiūrį, visa gyvybinė energija, jausmai ir emocijos tradiciškai turi savo vietą kūne – širdį. Juk ne veltui yra daugybė posakių, tokių kaip „širdis plyšta“, „suspaudė širdį“, „sudaužė širdį“ bei daug kitų, kurie puikiai iliustruoja, už ką atsakingas šis organas. Be to, jo, kaip gyvybinės energijos centro, vaidmuo taip pat neginčijamas.

Japonų kultūroje visų emocijų, jausmų ir gyvybinės energijos (気 – ki) centru laikomas pilvas, ir japonai turi daugybę tai iliustruojančių bei patvirtinančių frazeologizmų. Pavyzdžiui, hara ga ookii išvertus reiškia „didelis pilvas“, tačiau tai dažniausiai visai nesusiję su asmens antsvoriu – tai reiškia, kad žmogus yra dosnus, geros širdies. Hara ga tatsu – „atsistojęs, sustojęs pilvas“ sako, kad japonas supyko, o haradokei – „pilvo laikrodis“ vartojamas asmens biologiniam laikrodžiui, laiko pojūčiui apibūdinti.

Savižudybės persipjaunant pilvą ištakų reikia ieškoti Kinijoje, iš kurios į Japoniją atkeliavo daugybė kultūrinių elementų (nors japonai visai nelinkę to pripažinti). Japonijoje pats kardas pasirodė gana vėlai – V a. pr. Kr., o kartu su juo atkeliavo ir dalis karo kultūros, kuri Kinijoje skaičiavo jau daugelį amžių.

Įvairiuose kinų šaltiniuose galima rasti begales įrašų apie savižudybes, tačiau tik keliuose aprašomi atvejai, susiję su pilvu. Liu Bu Wei analuose (239 m. pr. Kr.) pasakojama istorija apie karį, kuris, pamatęs, kad iš jo mylimo karvedžio liko tik kepenys (visa kita suvalgė priešai), prasipjovė pilvą ir pareiškęs, jog nuo šiol bus savo vadui kaip apsiaustas, susikišo kepenis į žarnas ir, žinoma, krito negyvas. Kiti du pasakojimai randami tik VII amžiaus šaltiniuose: abiem atvejais herojai apkaltinami nebūtais veiksmais, dėl to, norėdami įrodyti nekaltumą, persipjauna pilvą. Šios istorijos labai svarbios, nes padeda suprasti seppuku kilmę ir hara svarbą.

Viską galima paaiškinti labai paprastai: pilvo pjovimo veiksmas – tai noras išsaugoti savo tyrumą, nekaltumą, o tai galima padaryti įrodant, kad tavo pilvas, kūno gyvybinės energijos, jausmų, proto buvimo vieta, yra švarus. Pats paprasčiausias būdas tai padaryti – persipjauti ir visam pasauliui parodyti jo turinį. Nors pavyzdžiai ir nėra iš Japonijos, tačiau jie puikiai iliustruoja seppuku priežastis.

Pirmasis japoniškas šaltinis, kuriame randamas pilvo persipjovimo aktas, yra „Harima fudoki“ („Harimos įrašas apie vėją ir žemę“), datuojamas 713 m. Jame pasakojama legenda apie deivę Aomi. Ši, neradusi savo vyro Hananami, persirėžė pilvą (hara wo saki) ir šoko į pelkę, kuri ir buvo pavadinta harasaki – „perrėžto pilvo“ pelke.

Kitame rašytiniame šaltinyje „Praėjusių laikų pasakojimas“ („Konjaku monogatari“, apie 1140 m.) atrandamas tikriausiai menamas, o gal ir kada gyvenęs plėšikas. Šis herojus, supratęs, kad neturi galimybių pabėgti, prasipjovė pilvą, išsitraukė žarnas, o vėliau kalėjime ir baigė savo pašėlusį gyvenimą. Šis atvejis, nors tiesiogiai nesusijęs su karu ar jo kultūra, yra pirmasis (šis asmuo turėjo gyventi X amžiaus pabaigoje) seppuku, kad ir ne ritualo pavidalo.

Patys japonų istorikai, nagrinėjantys šį fenomeną, laikosi kitokios nuomonės. Jie sako, kad senovėje seppuku nebuvo, mirtis buvo pasiekiama nuodijantis, skandinantis ir t.t. Pirmuoju tikru atveju laikoma Hogen sukilimo dalyvio Minamoto no Tametomo mirtis.

Pasakojime apie Hogen sukilimą („Hogen monogatari“) pateikiama Minamoto no Tametomo, kuris, pasirinkęs pralaiminčią pusę, ištremiamas į tolimą salą, istorija. Toks personažas kitų tautų mitologijoje tikriausiai taptų antagonistu ar veikiau jo padėjėju. Tametomo daug negalvoja, paklūsta savo vadui, labiausiai mėgsta galabyti žmones kardu ar lanku, o galų gale dar ir pralaimi. Jam rūpi tik mirtis ir šlovė. Nepanašu į herojų? Tametomo miršta tremtyje, stovėdamas atsirėmęs į namo siją ir persipjovęs pilvą (žinoma, prieš tai šūviu iš lanko nuskandinęs laivą, mat buvo išskirtinis lankininkas).

Štai čia ir susiduriame su viena didžiausių seppuku įdomybių, kurią puikiai nušviečia jau minėtos I.Morriso knygos pavadinimas „The Nobility of Failure“. Žiūrint iš Vakarų perspektyvos, šis vyras būtų laikomas tiesiog nevykėliu, tačiau Japonijoje jis garbinamas. Taip, jam nepavyko, tačiau visa tai buvo padaryta galvojant tik apie garbę. Karžygys susikirto su tokiu didingumu, kad jo priešai, laimėtojai, visiškai prieš jį nublanksta, jų vardų niekas nemini. N.Inazo savo knygoje „Bushido: the Soul of Japan“, kalbėdamas apie hara-kiri, rašė: „[…] pilve įsitvirtinusi siela“. Karys, atlikdamas šį veiksmą, išlieka tyras, nesuteptas, nes neturi ko slėpti. „Išdidžiausia samurajaus mirtis yra atliekant seppuku“ (Andrew Rankinas), ką ir pasiekė Tametomo.

Daugiau šia tema: